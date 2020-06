기준금리 0.5% 시대에 발길 몰리는 고급형 오피스텔 ‘DK밸리뷰 한남’

- 최고 10층, 도시형 생활주택 28세대 & 오피스텔 56실 예정

- 계약면적 도시형 생활주택 32.60m²~36.24m², 오피스텔 47.98m²~48.94 m²



한국은행이 지난달 28일 열린 금융통화위원회에서 기준금리를 연 0.75%에서 0.5%로 0.25%p 하향 조정했다.

지난 4월 1.25%에서 0.75%로 인하 한데 이어 역대 최저 금리 시대에 들어선 가운데 아파트와 같은 부동산에 대한 규제가 나날이 심해지면서 대체 자산투자 상품으로 고급 수익형 오피스텔로의 관심이 몰리고 있다.

오피스텔은 낮은 예·적금 금리 시대에 매력적인 투자처다. 지난 5월 기준 은행연합회 자료에 따르면 제1금융권 기준 정기예금 1년 기본 금리는 최대 1.45%다.

반면, 한국감정원 자료 전국 오피스텔 평균 수익률은 올해 4월 기준 5.44%였다. 은행 예금 금리보다 3배 이상 수익률이 높다. 아파트에 투자하지 못하고 헤매던 시중 자금이 오피스텔로 몰리게 된 배경이다.

실제로 감정원의 자료를 살펴보면 올해 1∼4월 전국 오피스텔 거래량은 5만3068건으로, 지난해 같은 기간 거래량 4만5297건 대비 약 17.2% 증가했다.

오피스텔의 인기는 청약시장에서도 확인할 수 있으며, 인기가 많아지다 보니 아파트처럼 프리미엄도 상당히 붙는다. 나왔다 하면 완판이니 최근 몇 년간 주거형 오피스텔의 공급은 크게 늘어 업계에서는 차별화를 꾀하기 위해 아파트에 버금가는 고급화 전략을 취하고 있다.

부동산 전문가는 “최근에 분양하는 오피스텔은 경제력을 갖춘 1~2인 가구의 라이프스타일을 반영한 특화 설계와 고급 인테리어, 단지 내 다양한 커뮤니티 시설, 프리미엄 주거서비스 등을 제공하는 ‘최고급 소형 아파트’ 콘셉트로 지어지는 추세”라며, “오피스텔 상품이 고급화, 상향 평준화되다 보니 단순히 높은 수익률을 추구하기보다는 입지가 우수하고 공실률이 낮은 오피스텔을 중심으로 투자 수요가 움직이고 있다”고 설명했다.

이런 가운데 서울 용산구 한남동 113-2번지에 지하1층~지상10층 2개 동에 도시형 생활주택 28세대, 주거형 오피스텔 56실 규모의 고급형 오피스텔 ‘DK밸리뷰 한남’이 2021년 4월 완공 예정으로 인기리에 분양중이다.

용산구는 미니신도시 및 용산공원 정비구역 계획사업, 한남 재정비 촉진구역 개발 사업 등 각종 개발 호재가 풍부하며, 단지가 들어서는 용산의 노른자 입지 한남동은 강북과 강남을 연결하는 핵심 교통 요충지로 서울시내 최고의 부동산 프리미엄을 갖고 있는 지역이다.

한남동 소재 한 공인중개사는 “사업지 인근 한남권 공동주택이 평당 약 4,000만~8,500만원, 오피스텔은 평당 약 4,500만~7,160만원의 시세형성에 한남동 리딩 아파트 한남더힐이 평당 분양가 대비 6년 간 약 4,800만원, 한남 아이파크가 3년 간 약 2.7억원 시세 상승을 했다”며, “매매 및 임대 선호도 높은 실사용 면적 10~11평형으로 구성된 DK밸리뷰 한남은 미래에 투자하는 상품으로 자식한테 물려줘도 되는 확실한 미래가치에 가격 경쟁력까지 갖추고 있다”고 말했다.

‘DK밸리뷰 한남’의 홍보관은 지하철 2호선 강남역 인근에 마련되어 있으며, 사전예약제로 운영한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr