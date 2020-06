아시아경제 교육센터, 인공지능 딥러닝 기반 자연어처리 텍스트 분석가 양성과정 훈련생 모집

전 산업 분야와 융합 확대되는 AI 소프트웨어 개발

아시아경제 교육센터는 4차 산업혁명 선도인력 양성사업 ‘인공지능 딥러닝 기반 자연어처리 텍스트 분석가 양성’ 교육과정을 열고 훈련생을 선착순 모집한다.

기존 산업과 SW의 융합으로 신기술 확대와 디지털산업으로 전환이 이루어 지면서 산업 데이터와 오픈소스가 개방되고 확산됨에 따라 대량의 데이터를 혁신적으로 관리, 분석, 처리하기 위해 AI 소프트웨어 분야 및 산업이 주목받고 있다. 그중 인공지능 딥러닝 분야는 로봇, 자동차, 금융, 교육, 의료 등 전 산업 분야에 적용되어 일상에서도 많이 접할 수 있는 기술로 활용분야가 확대되고 있다.

이러한 인공지능 기술은 4차 산업에서 산업 구조와 사회 체계의 혁신을 일으키고 있으며 국내외 전 산업 분야에 적용되고 있는 만큼 국가의 기술경쟁력 확보를 위해 정부의 지원과 기업의 기술 투자가 집중될 전망이다.

인공지능 프로그래밍 전문가를 양성하기 위해 마련된 이번 과정의 연수시간은 776시간으로 최단기간에 집중적으로 산업 실무 프로그래밍 기술을 습득할 수 있도록 설계되었으며, 프로그래밍 기초부터 산업현장 프로젝트 실습까지 수행함으로써 체계적으로 배울 수 있다.

교육과정은 개발환경 구축과 프로그래밍, 데이터 분석, 인공지능 자연어처리, 산업 융합형 프로젝트 실습으로 구성되어 있으며, 인공지능 딥러닝 기술의 기본이 되는 파이썬 언어로 진행된다. java, C, C++ 등 다른 언어에 비해 코딩이 쉽고 용이하기 때문에 초보자, 비전공자들도 쉽게 접근할 수 있으며 프로그래밍 수준이 빠르게 향상될 수 있다는 장점을 지니고 있다.

실무 위주의 교육과 프로젝트 투입을 통해 청년들의 목표와 커리어를 연계하는 실습교육 외에도 취업컨설팅 및 추천채용 등 연수생의 취업지원을 위한 사후관리가 진행된다.

본 과정의 훈련비는 100% 전액 국비로 지원되며 훈련장려금으로 매월 116,000원, 취업성공패키지를 신청한 경우 최대 400,000원이 훈련생에게 지급된다. 이 외에도 프로젝트 결과물을 시각화한 디지털 컨버전스 포트폴리오 제작과 SQL 등 데이터 관련 자격증 취득 지원, 추천채용 등 다양한 특전이 제공된다.

보다 자세한 내용은 HRD-net 직업훈련정보 또는 아시아경제 교육센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr