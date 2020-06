[아시아경제 이현주 기자] 고등학교 3학년 학생이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 등교일을 조정했던 중랑구 일대 학교들이 10일부터 등교를 재개한다.

서울시교육청은 원묵고 확진자 A학생이 코로나 재검사를 한 결과 음성으로 나왔다고 밝혔다. 이에 따라 인근에 위치한 학교들은 등교를 시작했고 원묵고 고3과 고1은 11일부터 정상 등교를 하게 된다. 확진자의 접촉자도 자가격리가 해제된다.

A학생은 이번주까지 입원할 예정이다.

