NH농협은행ㆍ태평양ㆍ헥슬란트 컨소시엄 출범 "특금법 공동 대응"

디지털자산 제도화에 선제적 대응 위한 컨소시엄 출범

신규 비즈니스 모델 창출로 디지털자산 시장 선도할 것

[아시아경제 조강욱 기자] NH농협은행은 법무법인 태평양, 블록체인 기업 헥슬란트와 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 특금법)' 개정안의 공동대응을 위한 컨소시엄을 출범했다고 10일 밝혔다.

이를 위해 농협은행은 9일 서초구 소재 NH디지털혁신캠퍼스에서 삼자간 업무협약식을 진행했다.

내년 3월 시행 예정인 특금법 개정으로 디지털자산의 제도권 진입이 가시화됨에 따라, 디지털자산 시장이 확대되고 관련 금융 상품과 서비스 연구가 더욱 활발해질 것으로 예상되고 있다.

이번 협약을 통해 3사는 개정 특금법을 비롯하여 관련 법령에 대한 선제적인 대응과 함께 디지털자산의 보관 및 관리를 위한 커스터디 서비스, 블록체인 보안 등 다양한 디지털자산 분야의 신규 비즈니스 모델을 공동으로 연구하고, 서비스 개발 및 출시를 통해 디지털자산 시장을 선도해 나가겠다는 계획이다.

협약식에 참여한 장승현 농협은행 수석부행장은"디지털자산의 제도권 진입에 선제적으로 대응하기 위해 컨소시엄을 출범했다"며 "협약사들과 함께 디지털 시대의 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 디지털 자산 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

