나스닥 1만 장중 터치‥IT 대장주들 최고가 행진(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 증시가 숨고르기를 하는 중에도 나스닥지수가 연이틀 최고치행진을 하며 장중 1만선을 돌파하는 기염을 토했다.

9일(현지시간) 뉴욕증시에서 기술주 중심의 나스닥지수는 29.01포인트(0.29%) 상승한 9953.75에 거래를 마쳤다. 반면 다우존스30 산업평균지수는 300.14포인트(1.09%) 내린 2만7272.30에, S&P500지수는 25.21포인트(0.78%) 내린 3207.18에 각각 마감했다.

이날 뉴욕증시는 조정 가능성이 부각됐다. 다우지수가 6거래일 연속 상승한 데다 S&P500지수가 연초 수준을 회복한 만큼 투자자들이 이익실현에 나서며 개장초 약세를 보였다.

나스닥도 이날 개장직후 하락출발했지만 기술주들의 강세가 이어지며 상승반전, 장중 한때 1만2.50까지 올랐다가 상승폭을 줄였다.

장중가 기준이기는 하지만, 나스닥지수가 1만을 넘어선 것은 지난 1971년 출범 이후로 처음이다. 나스닥은 종가기준 1만돌파에는 실패했지만 이틀 연속 사상최고로 마감했다.

나스닥 대표 종목인 마이크로소프트가 0.76%, 애플 3.2%, 아마존은 3.0% 오르며 지수 상승을 주도했다. 페이스북과 넷플릭스도 3%대 급등했다.

최근 나스닥에 상장한 전기트럭 기업 니콜라는 이날도 8.82% 상승하며 미국 3대 자동차 업체인 포드의 시가총액을 넘어섰다. 파산보호 신청 후 주가가 급등해 논란이 됐던 렌터카업체 허츠는 24.41%가 하락했다.

하루전 약세를 보였던 7월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 2.0%(0.75달러) 상승한 38.94달러에 거래를 마쳤다. 8월물 브렌트유는 배럴당 0.83%(0.34달러) 오른 41.14달러에 거래 중이다.

8월 인도분 금은 전날보다 온스당 1.0%(16.80달러) 상승한 1721.90달러에 거래를 마쳤다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr