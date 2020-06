다우지수, 7일거래일만의 하락반전(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 달아오르던 뉴욕증시가 숨고르기에 들어갔다. 단기 상승폭이 큰 만큼 투자자들이 현금화에 나선 것으로 풀이된다.

9일(현지시간) 오전 10시 현재 다우존스30 산업평균지수는 전일 대비 1.45%(399.26) 하락한 2만7173.18을 기록 중이다. S&P500지수는 1.20%(38.75) 내린 3193.64, 나스닥은 0.42%(41.86) 하락한 9882.88에 거래중이다.

CNBC 방송은 다우지수가 7거래일만에 조정을 받고 있다고 전했다. CNBC는 투자자들이 전일 나스닥이 사상최고치를 기록하고 S&P500도 연초 대비 상승 전환한 만큼 투자자들이 이익실현에 나선 것으로 판단했다.

경제재개 기대감에 큰폭으로 상승했던 종목들도 조정을 받고 있다. 유나이티드, 델타 등 항공주가 10% 이상 하락 중이고 크루즈선 운항사들의 주가도 약세다.

이날 미 연방준비제도(Fed)는 이틀간의 일정으로 공개시장위원회(FOMC)를 연다. 시장관계자들은 고용시장의 깜짝 회복이 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 Fed의 경기판단에 어떤 영향을 미칠지 주목하고 있다.

