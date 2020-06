“홍범도, 백선엽도 영웅이라고?”... 안철수대표 ‘모자라’거나 ‘나쁜 사람’

김원웅 광복회장 9일 광복회 시도지부장회의 개최 안철수 국민의당 대표의 ‘홍범도 장군도 백선엽 장군도 영웅’ 발언에 대해 광복회 시도지부장들 성토 이어져

[아시아경제 박종일 기자] 광복회(회장 김원웅)는 9일 여의도 광복회관에서 전국시도지부장 회의를 개최, ‘친일찬양금지법’ 및 국립묘지 친일인사 묘지의 정리 등 친일청산과 관련된 법의 제·개정을 위한 국회의원과 시민사회 단체와의 연대활동에 관해 논의했다.

이 자리에서는 최근 안철수 국민의당 대표가 ‘홍범도 장군도 백선엽 장군도 영웅’이라고 하여 친일군인 백선엽을 홍범도 장군과 비교하는 발언에 대해 비판의 목소리가 많았다.

특히 김갑제 광복회 광주광역시 지부장, 윤석경 광복회 대전광역시 지부장 등 다수의 지부장들은 “안철수 대표의 천박한 역사의식의 바닥이 드러났다”며 안 대표를 성토했다.

이에 대해 김원웅 광복회장은 “안철수 대표가 역사를 모르고 그런 말 했으면 ‘모자란 사람’인 거고, 역사를 알고 그런 말했으면 ‘나쁜 사람’일 것”이라 말했다.

