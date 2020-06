통합노조 “민원현장 공무원 위협 악성 고질민원 대책마련" 촉구

[아시아경제 박종일 기자] “민원현장의 공무원을 위협하는 악성 고질민원에 대한 강력한 대책마련을 촉구한다”

전국통합공무원노동조합(위원장 이충재·사진)은 9일 최근 경남 창원시에서 민원인이 공무원을 위해한 사건에 대해 논평을 발표, 이같이 촉구했다.

통합노조는 “악성 민원인이 공무원에게 위해를 가하는 사건이 어제오늘의 일이 아니라"면서 “일선의 지자체 공무원들이 마음 졸이며 근무하는 경우가 많다”고 지적했다.

공무원이 국민을 위해 봉사하는 직업이라는 이유로 당국이 일선 현장 공무원들의 고충을 제대로 해결해 주지 않고 있다는 것이다.

통합노조는 “국민에 대한 질높은 행정서비스를 제공하기 위해서도 민원현장의 공무원들이 안심하고 근무할 수 있는 여건을 만들어줘야 한다”면서 “민원인들과 접촉이 많은 사회복지부서를 한 곳으로 모아 청원경찰을 배치하고, 출입시 신분을 확인하는 수원시 사례를 참조할 필요가 있다”고 지적했다.

통합노조는 또 “흉기를 들고 공무원을 위협하는 사례도 적지 않다”면서 “법적인 보호장치도 필요하다”고 강조했다. “국민을 위해 봉사하는 공무원에 대해 위해를 가하는 악성 고질 민원인은 엄벌하는 법적 장치를 마련해야 한다”는 것이다.

