[아시아경제 허미담 기자] 성남시는 9일 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 2명 늘었다고 밝혔다.

성남시청에 따르면 확진자 2명은 모두 중원구 성남동 거주자이다. 149번째 환자는 관내 142번 확진자의 접촉자로 무증상 상태에서 확진 판정을 받았다. 150번 환자는 NBS 파트너스 방문자로 지난 6일 증상이 발현돼 9일 검체 채취 후 양성판정을 받았다.

시는 경기도 역학조사관과 심층역학조사 및 접촉자분류 실시하고 역학조사 후 동선 게시 예정이라고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr