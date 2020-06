아시아경제 교육센터, 빅데이터 산업전문가 양성과정 훈련생 모집

차세대 금융, IT, 제조, 유통, 서비스 등 전 산업 직무에 적용되는 빅데이터 마스터 양성 후 취업 연계

아시아경제 교육센터는 고용노동부가 지원하는 ‘4차 산업혁명 선도인력 양성사업’의 훈련기관으로 선정되어 빅데이터 분야의 전문 개발자를 양성하기 위한 교육과정을 열고 훈련생을 선착순 모집한다.

빅데이터 기술은 파이썬(Python) 기반의 프로그래밍을 통해 목적에 맞는 대량의 데이터를 수집, 분석하여 패턴을 찾아 실무에 활용하는데 목적을 두고 있다.

이번 과정은 ‘실무 프로젝트 기반 산업 빅데이터 전문가 과정’으로 차세대 금융, 마케팅, 영업, 생산, 기획 등 전 산업군의 직무에서 필요로 하는 빅데이터 기술을 기반으로 설계되었다.

파이썬(Python) 프로그래밍 언어를 기반으로 데이터수집, 통계, 머신러닝, 딥러닝 및 산업 데이터 분석 실습 및 구현 과정으로 단계적으로 실시되며, 각 교과목은 프로젝트 실습과 상시 병행함으로써 훈련생 개인의 역량을 단기간에 전문가 수준으로 향상할 수 있다.

특히 금융 및 IT 업계의 개발자 등 재직자가 프로젝트에 실습 멘토로 참여함으로써 기업의 실무에 맞춰 현실적인 빅데이터 활용 기술을 반영해 기업이 필요로 하는 역량 강화에 초점을 두었기에 취업 지원 시 이력 관리를 비롯해 취업 후 빠른 현장업무 적응에 도움이 될 수 있다는 것이 특징이다.

교육과정 80% 이수 시점부터 직무별 취업 컨설팅과 취업매칭, 추천채용 등 연수생의 취업을 지원하는 사후관리가 진행된다.

아시아경제 교육센터장은 “제조, 금융, 식품, 건강, IT, 서비스 등 전 산업 직종에서 빅데이터 인력의 수요가 발생하고 있으며, 공식 통계에 따르면 데이터 직무 인력은 연평균 7.8%씩 증가하는 추세로 2025년까지 데이터 분석가, 개발자, 관리자 등 8400여명의 전문 인력이 필요할 것으로 전망 된다”며, “이번 교육은 이러한 기업의 수요에 맞춰 필요로 하는 데이터를 업무 성격과 목적에 맞도록 수집, 분석, 통계, 재가공할 수 있는 기술 역량을 갖출 수 있으며 훈련생의 전공지식과 융합한다면 시너지는 더욱 커질 것”이라고 말했다.

본 과정의 훈련비는 100% 전액 국비로 지원되며, 훈련생에게는 매월 116,000원을, 취업성공패키지를 신청할 경우 최대 400,000원의 훈련장려금이 지급된다. 이 외에도 프로젝트 결과물을 시각화한 디지털 컨버전스 포트폴리오 제작을 비롯해 SQL 등 데이터 관련 자격증 취득 지원, 추천채용 등 다양한 훈련생 특전이 제공된다.

자세한 내용은 HRD-net 직업훈련정보 또는 아시아경제 교육센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr