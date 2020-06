[시론]올빼미 공시와 장중 공시, 무엇이 더 바람직할까

공자에게 제자가 평생의 가르침으로 삼을 한 마디를 요청하자 그는 뜻밖에도 '인(仁)'이 아닌 용서할 '서(恕)'를 들었다. 성철 스님은 팔만대장경을 한 글자로 표현하면 '심(心)'이라 했고, 인류 멸망 시 후대에 알려줄 단 하나의 과학지식으로 리처드 파인만이 꼽은 것도 원자론이었다. 현자들의 평생 공력이 실린 현기 어린 한 마디는 전체적인 맥락을 꿰뚫어 볼 수 있는 일이관지(一以貫之)의 통찰력을 준다.

천라지망(天羅地網)과도 같은 방대한 규제를 담고 있는 자본시장법의 전체적인 맥락을 꿰뚫는 핵심적 보호 가치는 무엇일까? 투자자 보호, 공정하고 효율적인 시장, 정보평등을 위한 공시제도와 불공정거래 금지 등 여러 가치가 있겠지만 모두를 아우르는 기본이념은 '가격의 공정성'이라고 생각한다. 공정한 가격이란 기업의 본질가치에 맞는 주가를 말한다. 개별 주식의 가격은 주가지수로 모아지고, 주가지수는 대표적인 경제지표가 돼 모든 경제주체들의 전략적 경제활동의 기초자료가 된다. 이에 따라 증권시장은 국민경제에서 자원배분 기능을 효율적으로 수행하게 된다. 보호받아야 할 투자자의 신뢰라는 것도 지금 거래 가격이 공정하리라는 가정에 주어진다. 그러므로 개별 주식의 가격이 기업의 본질가치에 맞게 형성되는 것은 모든 가치에 선행하는 근본적 보호 가치라 할 것이다.

그런데 천변만화(千變萬化)하는 증권시장의 특성상 본질가치에 부합하는 주가라는 것은 그 어떤 천재나 가격결정 모델로도 제대로 산정할 수 없다. 그래서 모든 증권시장은 집단지성에 의한 가격결정을 택한다. 투자자들의 고심 어린 투자판단이 담긴 주문들이 충돌하면서 하나로 수렴되는 가격 이상으로 공정한 가격은 찾을 수 없기 때문이다. 이를 위해 집단지성의 전제가 되는 투자자의 투자판단이 정확히 이뤄지도록 모든 중요 정보의 적시 공시를 강제한다. 또한 투자판단이 가격에 반영되는 과정이 불순한 개입으로 왜곡되지 않도록 불공정거래를 금지한다. 증권 규제의 양대 기둥인 강제공시제도와 불공정거래 규제도 가격의 공정성 확보를 위한 장치인 것이다.

상장법인이 공시의무가 있는 중요정보를 장중에 공시하지 않고 장 종료 후에 하거나 주말 또는 연휴 기간에 공시하는 것을 소위 '올빼미 공시'라 한다. 2001년부터 이에 대한 비판적 기사가 많아졌는데 현재는 공매도와 더불어 증권시장의 주요 문제로 다뤄지고 있다. 장중 공시와 올빼미 공시 중 무엇이 더 바람직한 지를 '가격의 공정성'을 위한 공시제도의 취지에 비춰 살펴본다.

중요정보는 언제 공시되는 것이 바람직할까? 장중 공시의 장점으로는 언론의 집중적인 보도로 정보가 가격에 보다 신속하게 반영될 수 있는 점과 모든 투자자에게 주의를 환기시킬 수 있어 투자자 보호에 더 도움이 될 수 있다는 점, 그리고 공시사항이 발생한 즉시 공시되게 해 내부자 거래의 여지를 차단할 수 있는 점을 꼽을 수 있다.

하지만 장중 공시는 부정적인 면도 많다. 첫째, 갑작스런 공시는 주가의 급변을 가져와 시장의 안정성을 해친다. 둘째, 주가조작 차원에서 장중에 허위나 과장 공시를 하면 투자자의 손해가 즉각적으로 발생해 회복하기 어려운 피해를 입는다. 셋째, 정보가 주가에 정확히 반영되기도 어렵다. 복잡한 내용의 공시일 경우 전문가도 그 가치를 즉시 판단하기가 쉽지 않기 때문이다. 넷째, 정보에 대한 평등한 접근을 저해할 수 있다. 생업이 있는 일반투자자들이 시장을 1초도 안 놓치고 지켜볼 수는 없는 노릇이다.

결론적으로 장중 공시는 장점은 유익하나 단점은 치명적이라 굳이 평가하자면 공삼과칠(功三過七)이다. 따라서 시장의 안정성과 허위공시로 인한 피해 방지, 정확한 가격 형성 및 정보 접근의 평등성을 담보할 수 있는 올빼미 공시가 '가격의 공정성'이라는 자본시장법의 기본 이념에 보다 더 부합한다고 생각한다.

성희활 인하대 법학전문대학원 교수