이상준 "어릴 때부터 아버지 계시지 않아... 얼굴도 몰라" 눈물

[아시아경제 민준영 인턴기자] 개그맨 이상준이 그동안 말 못한 가정사를 공개했다.

8일 방송된 SBS플러스 예능 프로그램 '밥은 먹고 다니냐?'에서는 개그맨 김용명과 이상준이 출연했다.

이날 방송에서 진행자 김수미는 이상준에게 "부모님은 다 살아 계시고?"라고 물었다.

이에 이상준은 "어릴 때부터 아버지가 계시지 않았다. 얼굴도 모른다. 몇 살 때인지도 잘 모를 만큼 어릴 때부터 안 계셨다"라고 고백했다.

김수미는 "왜 어머니가 얘기해주지 않았을까"라며 되물었다.

이상준은 "슬퍼하실까 봐 어머니께 여쭤보지 못했다. 시기를 놓치니까 나이가 들면서도 못 물어보겠더라. 누나는 다 알고 있는 것 같은데 친척들과 하는 이야기를 들어보면 교통사고인 것 같더라"라며 "개그맨 동료들끼리도 그런 얘기를 해야 하면 피한다"라고 밝혔다.

그는 "어린 시절 가정 통신문에 아버지 직업란을 쓰지 못한 것이 수치스러웠다"라면서 "쉬는 시간에 친구들이 보고 이야기하는 게 느껴지더라. 혹시 내 얘기를 하는 게 아닐까 싶더라. 혼자 구석에 앉아 그런 생각을 했다"라고 말했다.

이어 그는 어머니에게 미안했던 일화도 공개했다.

그는 "졸업식에 어머니가 단 한 번도 온 적이 없다. 제가 못 오게 했다. 초등학교 때 제가 엄마한테 오지 말라고 했다"라며 "내 친구 중에 맞벌이하는 부모님 있는 친구 집에 가서 짜장면 먹기로 했으니까 엄마 오지 말라고 했다. 졸업식 하자마자 친구 집에서 그렇게 짜장면을 먹었다"라고 말했다.

이어 "성인이 돼서 친구네 집에서 잤는데 우연히 본 졸업식 사진에 엄마가 서 있었다"라면서 눈물을 쏟았다.

이날 이상준은 진행자들의 요청에 어머니와 통화를 했다.

이상준의 어머니는 "나를 많이 생각해서 한 번도 묻지 않고 아빠에 관한 이야기를 전혀 안 하더라"라며 "졸업식에 한 번은 갔는데 꽃다발을 못 줬다. 아빠가 없어서 그런가 하고 나도 그 이후로 아들 마음 아프지 않게 안 갔다"라고 말했다.

이상준이 사과하자 어머니는 "한 번도 서운한 적 없다. 잘 커 줘서 행복하다. 사랑한다"라고 말했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr