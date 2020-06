인터파크 인수 2년 반만에…송인서적 법원에 회생 절차 신청

[아시아경제 박병희 기자] 인터파크송인서적은 경영난 악화로 사업의 지속이 어렵다는 판단 하에 서울회생법원에 회생 절차 신청서를 제출했다고 8일 밝혔다. 인터파크가 2017년 12월 송인서적을 인수한지 2년 반만이다.

국내 2위 책 도매업체인 송인서적은 2017년 1월 부도를 냈다. 당시 송인서적의 부도로 많은 중소 출판사까지 연쇄 부도위기에 내몰렸다. 인터파크는 도서 업계 상생을 도모하는 차원에서, 또 출판업계의 요구에 따라 송인서적 지분 56.2%를 40억원에 인수하고 10억원의 운영자금을 투입했다. 송인서적은 회생절차를 종결하고 그해 12월 인터파크에 인수돼 상호를 인터파크송인서적으로 바꿨다.

인터파크는 이후 지분 매입을 통해 50억원의 운영 자금을 한번 더 투입했다. 인터파크송인서적은 2018년 254억원 매출에 영업손실 21억, 2019년 403억원 매출에 영업손실 13억원을 기록하면서 사업 여건이 개선되는 모습을 보였다. 하지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 덮친 올해 1분기에 다시 9억원의 영업적자를 기록했다. 이에 인터파크는 영업을 계속할 경우, 중소 출판사 등 업계에 연쇄 피해를 입히게 될 가능성이 상당하다고 판단해 법원에 회생 절차를 신청했다고 밝혔다.

인터파크송인서적이 다시 경영난 악화에 내몰린 근본적 이유는 독서량 감소에 따른 서적 도매업 환경의 악화 때문이다. 통계청에 따르면 1인당 서적 구입비는 2015년 1만3108원에서 2019년 1만1069원으로 4년간 무려 15.6%나 급감했다.

인터파크는 이와 함께 대형 서점 쏠림 현상이 심화된데다 2017년 회생 절차로 말미암은 영업력의 타격을 회복하는 데도 어려움이 있었다고 덧붙였다. 대한출판문화협회에 따르면 오프라인 대형 서점 3사의 매출액 합계는 2018년 7954억원에서 2019년 8241억원으로 3.6% 증가했다. 출판시장이 위축되는 상황에서도 대형 서점들은 매출을 늘려간 셈이다. 그만큼 중소 서점의 영업 환경은 더 열악해졌으며 이들 중소 서점에 책을 공급하는 인터파크송인서적도 어려움을 겪으리 수 밖에 없었다.

게다가 2017년 법원의 회생 절차를 거치면서 송인서적의 신뢰도가 타격을 입었고 인터파크송인서적의 영업 능력은 회생 절차 이전 수준으로 회복하기 어려웠던 부분도 회생 절차를 신청하게 된 요인이라고 인터파크는 밝혔다.

인터파크송인서적 관계자는 "이번 회생 절차 신청은 출판 업계의 연쇄 피해를 막기 위한 불가피한 선택"이라며 "법원의 회생 심사에 최선을 다해 임할 것"이라고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr