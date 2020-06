CNN "트럼프 지지율 41%, 바이든 55%"

한달사이 지지율 격차 5%에서 14%로 확대

트럼프 직무수행 지지율은 38%로 추락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 대통령에 대한 지지율이 급추락중인 것이 또다시 확인됐다.

CNN방송은 조사해 8일(현지시간) 발표한 여론조사 결과에 따르면 트럼프 대통령에 대한 지지율은 41%, 민주당 대선 후보 자리를 사실상 확정한 조 바이든 전 부통령은 55%였다. 바이든의 지지율은 최근 이뤄진 조사 중 가장 높은 수준이었다. 두 사람의 지지율 격차는 14%에 달해 한달전의 5% 차이에 비해 크게 벌어졌다. 5월 같은 조사에서 트럼프 대통령은 46%, 바이든은 51%의 지지응답을 받았다.

CNN은 트럼프 대통령이 흑인 조지 플로이드 사망 사건으로 인한 소요 사태 진압을 위해 군대 동원을 발표한 후 마크 에스퍼 국방부 장관, 짐 매티스 전 국방부 장관 등이 이에 반발하는 혼란이 벌어지며 지지율이 추락한 것으로 파악했다.

트럼프 대통령의 직무수행에 대한 지지율도 전달의 45%에서 7%포인트나 추락한 것으로 나타났다. 지난달 트럼프 대통령의 업무수행 지지율은 38%에 그친 반면 지지하지 않는다는 응답은 57%에 달했다. 이는 기존에 가장 낮은 지지율을 보였던 2019년 1월 기록을 갈아치운 것이다. 지지하지 않는다는 응답도 한달사이 51%에서 6%포인트나 늘어났다.

최근 여론조사는 민주당 대선 후보 확정을 위한 대의원 매직넘버를 확보한 바이든의 강세를 연이어 입증하고 있다. 하루전 발표된 NBC/월스트리트저널 조사에서도 바이든은 49%의 지지율을 기록하는 등 연이어 50%를 넘거나 근접한 수준의 지지율을 보이고 있다.

트럼프 대통령은 즉각 반박했다. 그는 자신의 트위터를 통해 "CNN조사는 다른 보도처럼 가짜"라며 "민주당은 미국을 파괴할 것"이라고 주장하고 자신에 대한 공화당내 지지율이 96%에 이른다고 강조했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr