종합위생환경기업 세스코(대표이사 전찬혁)가 ㈜알라딘커뮤니케이션과의 협력을 통해 물류센터 전체를 대상으로 한 바이러스 케어를 진행할 예정이다.

세스코의 바이러스 전문 살균 작업은 숙련된 방역 전문가들에 의해 진행된다. 전문살균약제를 사용해 공기중 미세분사 및 표면소독 등의 복합적인 방법을 활용해 진행된다.

이번 작업 범위는 파주출판단지에 위치한 알라딘 물류센터 전체이며, 약 3천평에 달하는 해당 공간은 △물류창고 △직원 사무실 및 휴게공간 등으로 이뤄져있다.

한편, 세스코는 최근 코로나 확산세가 늘어남에 따라 추가확산방지를 위해 힘쓰고 있다. 공공기관, 물류센터, 항만 등의 전국 주요 고객사를 대상으로 감염병 사전 예방 및 여러 바이러스 제어 솔루션을 제공중이라고 전했다.

