아시아경제 교육센터, 4차산업 전문인재 양성과정 훈련생 모집

기업이 요구하는 기술 요건에 맞춰 빅데이터, 인공지능, 클라우드 분야 취업에 특화된 고급과정 열어

아시아경제 교육센터는 고용노동부 지원으로 4차 산업혁명 시대에 필요한 빅데이터, 인공지능, 클라우드 분야의 IT/SW 인력을 양성해 성공적인 취업을 지원하기 위한 교육과정을 개설하고 교육에 참여할 훈련생을 모집한다.

이번 교육과정은 국내 354개 채용수요 기업과 수료생 채용우대 등 업무협약을 체결한 69개 협약기업을 대상으로 진행한 수요조사 분석 결과를 토대로 채용 인력의 자격, 업무, 기술 요건을 반영한 교육과정으로 설계되었다.

과정별로 25명으로 제한을 두어 소수 정예로 운영되는 만큼 훈련생 개별 지도를 통해 기업에서 필요로 하는 기술 인력으로 양성 후 채용 중인 기업 또는 협약기업으로 추천 채용을 통해 수료생 전원 100% 취업을 목표로 한다.

본 과정의 훈련비는 100% 전액 국비로 지원되며, 훈련생에게는 매월 116,000원의 훈련장려금을 지급한다.

이 외에도 프로젝트 결과물을 시각화한 디지털 컨버전스 포트폴리오 제작을 비롯해 SQL 등 데이터 관련 자격증 취득 지원, 추천채용 등 다양한 훈련생 특전이 제공된다.

보다 자세한 내용은 HRD-net 직업훈련정보 또는 아시아경제 교육센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr