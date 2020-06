[아시아경제 강혜수 기자] 7일 오후 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에 김호중이 출연, 이제훈과의 일화를 공개했다.

이날 김호중은 '미운 우리 새끼'에 스페셜 MC로 출격했다. 방송에서 김호중은 자신을 모델로 만든 영화 '파파로티'를 언급했다. "처음 제 이야기를 영화로 만든다고 할 때 믿어지지 않았다"고 말한 김호중은 "내 역할을 왜 이제훈 배우가 해줬나 싶었다. 나와 굉장히 다르게 생기셨으니까"라고 말했다. 이어 "볼 때는 좋았는데 너무 잘생기셔서 몰입이 안되더라"고 털어놨다.

김호중은 영화 촬영장에 방문했던 일화도 공개했다. 김호중은 이제훈이 "반갑습니다. 형님. 이제훈입니다"라고 인사했다면서, "내가 한 일곱 살 더 어린데"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'는 매주 일요일 오후 9시 5분에 방송된다.

