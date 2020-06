'화양연화' 칼 맞고 쓰러진 유지태, 오열하는 이보영(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 7일 오후 방송된 tvN '화양연화-삶이 꽃이 되는 순간'에서는 이보영 앞에서 피습당하는 유지태의 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 장서경(박시연)은 한재현(유지태)이 묵고 있는 호텔로 쳐들어가 윤지수(이보영)를 찾았으나 발견하지 못했다. 대신 로비에서 윤지수와 만난 장서경은 서로 "참지 않겠다", "다 망가뜨려버리겠다"며 전면전을 선언한다.

윤지수는 전남편 이세훈(김영훈)에게서 "아직 양육권 친권 나한테 있다"며 이영민(고우림)을 데려온다. 이에 이세훈은 장서경을 찾아가 "양육권이든 재결합이든 이제 한재현 윤지수가 불행해지길 바랄 뿐이다"라고 말한다.

윤지수의 도청 내용을 듣고 있던 장서경은 비서에게 "농활이 뭐냐"고 묻는다. 비서가 설명해주자, 장서경은 한숨을 쉬며 이제 "도청이고 도촬이고 이제 그만하겠다. 지겹다"고 말한다.

윤지수는 한재현에게 최선희의 부당한 해고에 대해 알려주며 도움을 청한다. 하지만 한재현은 "잘 알고 있는데 쉽지 않다. 우리쪽 투자자들은 산재인정이나 노조 활동에 민감하다. 그리고 그 사람들이 없으면 난 몇 년 동안 준비해 온 장회장과의 싸움을 이길수가 없다"고 답한다.

그때 윤지수는 한재현 역시 회사의 주인이 되고 싶어한다는 사실을 깨닫는다. 윤지수는 "장서경씨도, 영민 아빠도, 아이들도 아니고, 선배와 나 사이의 가장 큰 장애물은 이거였다. 여전히, 앞으로도 계속 사랑할거지만 나는 내가 옳다고 믿는 일들을 할거고 아무도 편들어주지 않는 사람들 편 들어줄거다. 우리가 다시 사랑하게 된 것처럼, 선배도 그때로 다시 돌아왔으면 좋겠다"고 말한다.

윤지수는 장서경을 직접 찾아가 "부당 해고 확인 소송을 할거다"며 같이 일한 사람들의 탄원서를 건넨다. 그리고 "3일 드리겠다"고 통보한다.

윤지수의 말에 심경의 변화를 겪은 한재현은 꽃다발을 들고 윤지수와 약속을 잡는다. 저 멀리서 윤지수를 발견하고 다가가던 중, 두 사람 사이에 "당신 때문에 억울하게 죽은 권혁수 아비다"라고 밝힌 남자에게 한재현은 칼을 맞고 쓰러진다. 피습 당해 쓰러진 한재현을 윤지수가 오열하며 끌어안는다.

tvN 드라마 '화양연화-삶이 꽃이 되는 순간'은 매주 토일 오후 9시에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr