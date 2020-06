동작구, 2020. 여름방학 대학생 아르바이트 모집

1일 5시간씩 주 5일 근무… 동작구 생활임금 시간당 1만523원 적용 최대 131만원 지급...9일부터 16일까지 44명 모집

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 여름방학을 맞아 지역 내 대학생에게 공공기관 업무 체험을 통한 사회경험의 기회를 제공하기 위해 ‘대학생 아르바이트’ 참여 대상자를 모집한다.

먼저, 모집대상 및 인원은 동작구에 주민등록이 돼 있는 전문대 또는 4년제 대학 재학 및 휴학 중인 대학생 44명으로 9일부터 16일까지 구 홈페이지를 통해 신청 가능하다. 단, 방송통신대, 사이버대, 학점은행제 대학생, 해외유학생, 동작구 아르바이트 사업 2년 내 참여자는 제외된다.

구는 6월23일 모집인원의 30%(13명 이내)를 사회취약계층 지원자로 우선 선발한다.

사회취약계층은 국민기초생활수급자, 차상위계층, 장애인세대, 북한이탈주민을 말한다.

일반선발은 우선 선발자를 제외한 신청자 전원 대상으로 무작위 전산추첨을 통해 선발한다.

선발된 학생들은 ▲희망업무분야 ▲통근거리 ▲전공 등을 고려해 부서에 최종 배치되며, 7월8일부터 8월5일까지 구청, 보건소, 동 주민센터 등에서 ▲행정 업무 보조 ▲민원 안내 ▲자료정리 등을 수행하게 된다.

근무시간은 1일 5시간씩 주 5일이며, 급여는 2020년도 동작구 생활임금(1시간 1만523원)이 적용돼, 만근 시 131만5375원이 지급된다.

기타 자세한 사항은 자치행정과로 문의하면 안내받을 수 있다.

한편, 2019년 자치구 최초로 실시했던 고등학생 아르바이트는 코로나19로 여름방학이 축소돼 이번 모집에서 선발하지 않기로 결정했다.

최환봉 자치행정과장은 “이 사업을 통해 우리 구 대학생들에게 구 행정을 경험할 수 있는 기회를 제공, 구정에 대한 관심과 참여를 높이고자 한다”며 “관심 있는 대학생들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr