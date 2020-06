[아시아경제 강혜수 기자] 6일 오후 방송된 OCN '번외수사'에서는 인정없는 서장에 분노하는 차태현이 그려졌다.

앞서 총상으로 쓰러졌던 탁원(지승현)과 장민기는 병원에 도착해 바로 수술실로 들어간다. 그때 도착한 서장은 장민기를 찾았고, "방금 수술실로 들어갔다"는 보고를 받고 "결국 이번에도 우리가 잡았네"라며 기뻐했다.

진강호(차태현)가 "검거 과정에서 민간인도 총상을 입었다. 그건 어떻게 할거냐"고 묻자, 서장은 "너는 여기 왜 있냐. 특수반에서 빠지란 말 못들었냐. 청장님 곧 도착하시니 입밖에도 내지마라"고 윽박지른다.

이에 진강호는 "나 참. 과정은 없고 다들 결과만 있다 이거냐"며 한탄한다.

OCN 오락액션 드라마 '번외수사'는 매주 토일 오후 10시 55분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr