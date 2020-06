[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 현충일인 6일 오전 공군창군60주년 기념탑 앞에 소나무를 심었다.

이는 6.25전쟁 70주년을 기념하는 식재 행사로 국가를 위해 헌신한 호국영령과 순국선열의 고귀한 희생을 기리기 위해 마련했다.

채 구청장은 이날 강용배 6.25참전유공자영등포구지회장, 황태연 재향군인회장과 함께 나라를 위해 헌신한 호국영령의 고귀한 희생을 추념했다.

공군창군60주년기념탑은 지난 5월 국가보훈처 현충시설로 등록됐다.

