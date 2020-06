속보[아시아경제 한승곤 기자] 일본 정부가 전국에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위한 긴급조치를 해제한 후 확진자 수가 꾸준히 늘고 있으며, 도쿄에서는 호스트 클럽에서 집단 감염 사태가 발생한 것으로 나타났다. '일본판 이태원 사태'와 비슷한 것 아니냐는 지적이 나온다.

일본 요미우리신문은 도쿄도 신주쿠 지역의 같은 호스트 클럽에서 근무하는 남성 12명이 코로나19 확진자로 나타났다고 6일 전했다. 이는 일본 전체에서 이날 새로 확인된 확진자 46명 가운데 4분의1이 넘는 비중이다.

