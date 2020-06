양산시, 제65회 현충일 추념식 축소 개최

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 양산시는 국가를 위해 헌신·희생하신 순국선열과 호국영령의 넋을 기리기 위한 '제65회 현충일 추념식'을 6일 춘추공원 내 현충탑 광장에서 개최했다.

이번 현충일 추념식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방과 확산방지를 위한 '생활 속 거리 두기 실천'으로 김일권 양산시장을 비롯해 국회의원, 도·시의원, 주요기관장, 보훈 단체장 등만 참석한 가운데 축소해 진행했다.

식은 국민의례 후 순국선열과 호국영령에 대한 묵념, 헌화 및 분향, 추념사, 추모 헌시 낭독, 현충일 노래제창 순으로 이어졌다.

김일권 양산시장은 "올해 추념식은 행사 규모를 축소 진행했지만, 오늘의 우리를 있게 한 순국선열들의 고귀한 희생정신에 대한 감사와 존경은 어느 때 보다 크다"며 "애국정신이 우리 후손들에게 계승될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

