[아시아경제 구은모 기자] 일요일인 7일은 전국이 대체로 맑겠다. 아침 최저기온은 14∼20도, 낮 최고 기온은 24∼32도로 예보됐다.

지역별 예상 낮 최고기온은 서울 29도, 인천 25도, 강릉 28도, 대전 31도, 광주 31도, 대구 31도, 부산 25도 등이다. 미세먼지 농도는 대기 확산이 원활해 전국이 대체로 '보통' 수준을 보이겠다.

다만 서울·인천·경기남부·광주·전북은 대기 정체로 오전 미세먼지 농도가 '나쁨' 수준을 나타내겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.

이날 오후부터 밤사이 경기와 남부 내륙에는 곳에 따라 소나기가 내릴 것으로 예상된다.

