'놀면 뭐하니' 이효리 "서울-제주도 오가며 정체성 혼란"...유재석 "부캐라고 생각해라"

[아시아경제 강혜수 기자] 6일 오후 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서 이효리가 정체성 혼란을 겪고 있다고 밝혔다.

이날 유재석은 이효리와 비를 만나 혼성그룹에 대한 이야기를 이어갔다. 유재석은 이효리에게 "상순이가 지난 주에 영상하나 보냈던데. 너 노래 연습 하더라 집에서"라며 얘기를 꺼냈다. 이상순이 "효리가 서울 갔다와서 이상해졌다"고 유재석에게 고민을 털어놨다는 것.

그러자 이효리는 "서울 왔다가니까 뭔가 잠재되어있던 판도라의 상자를 연 느낌이랄까"라고 답했다. 유재석이 이효리의 말에 공감하며 "어떤게 너냐"고 하자, 이효리는 "요즘 내 정체성에 혼란이 심하게 오고 있다"고 말했다.

또한 이효리는 "오빠도 만나고 지코도 만나고 음악 얘기를 막 하다가, 비행기 타고 내려가면 오빠(이상순)가 풀을 깎으라고 하면 또 풀을 깎다가... 생활의 갭이 너무 크다. 뭐가 나야 도대체"라고 토로했다.

이에 유재석은 "이걸 하면서 찾아라. 또 요즘 부캐가 유행이니까 이걸 효리의 부캐라고 생각하면 된다"라고 조언했다.

MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니'는 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다.

