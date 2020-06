일본 유권자 10명 중 6명 "아베 내각 지지하지 않는다"

[아시아경제 구은모 기자] 일본 유권자 10명 중 6명이 아베 신조 정권을 지지하지 않는 것으로 조사됐다.

6일 지지(時事)통신에 따르면 최근 일본 유권자를 상대로 실시한 우편 여론조사에서 아베 내각을 지지하지 않는다는 의견을 밝힌 이들의 비율은 응답자의 61.3%에 달했다. 아베 내각을 지지한다는 응답은 38.1%였다.

이번 여론조사는 내각 지지 여부를 확인하는 문항에서 '지지' 또는 '지지하지 않음' 두 가지 중 하나를 택하도록 설계한 것이 특징이다. '모르겠다'는 선택지를 부여하지 않은 가운데 지지하지 않는다는 답변을 택한 이들의 비율이 매우 높은 것이 눈에 띈다.

올해 3월에 실시한 여론조사(면접방식)에서는 내각 지지 여부 문항에서 '모르겠다'를 포함해 3가지 선택지를 줬더니 지지한다 39.3%, 지지하지 않는다 38.8%, 모르겠다 22.0%의 분포를 보였다.

지지율 수치는 그리 크게 변하지 않았지만 중간 선택지를 주지 않고 양자택일하게 하니 지지하지 않는다고 입장을 밝힌 이들의 비율이 매우 높아진 것이다. 평소 아베 내각에 대한 지지 여부를 명확하게 표현하지 않은 유권자 중에는 굳이 나누자면 아베 내각을 비판하는 이들이 꽤 포함돼 있을 가능성을 보여준 것으로도 해석된다.

다만 조사 방식, 조사 시점, 선택지의 종류 등이 다르기 때문에 단순 비교하기에는 무리가 있어 보인다.

