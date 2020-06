경북 구미대, 전문대학 혁신원 1차년도 연차평가 'A등급'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 구미대학교는 전문대학 혁신지원사업 1차년도 연차평가에서 최고등급인 'A등급'을 받았다고 6일 밝혔다.

2018년 교육부 대학기본역량 진단평가에서 '자율개선대학'에 선정된 구미대는 2019~2021년 전문대학 혁신지원사업 1유형(자율협약형)을 수행하고 있다. 올해 추진실적 성과관리, 교육혁신 전략, 수요자 중심 학사제도, 상생적 산학협력 등에서 높은 점수를 받아 전년 대비 50%의 인센티브를 추가로 받게 됐다.

'지역사회와 함께 혁신성장을 주도하는 산학일체형 전문기술인 양성 선도 대학'이라는 비전을 내건 구미대는 혁신성장 주도 창의 교육, 산학협력 고도화, 글로벌 캠퍼스 구축을 전략과제로 삼아 대학혁신을 추진하고 있다.

정창주 구미대 총장은 "A등급 인센티브로 학생들에게 더 혁신적인 교육환경을 제공해 산학일체형 전문기술인 양성하겠다"고 평가 결과를 반겼다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr