6일 누적 사망자 4648명… 전날보다 18명↑

[아시아경제 구은모 기자] 터키 보건부는 6일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 전날보다 930명 늘어난 16만8340명으로 집계됐다고 밝혔다. 터키의 일일 신규 확진자 수는 최근 한 주간 700∼900명대를 유지했다.

누적 사망자 수는 전날보다 18명 증가한 4648명으로 파악됐다. 신규 사망자 18명은 지난 3월29일 이후 두 달여 만에 가장 적은 수치다.

파흐레틴 코자 터키 보건부 장관은 트위터를 통해 "지난 24시간 동안 5만7829건의 코로나19 감염 검사를 시행했으며, 전체 검사 횟수는 226만7412건"이라고 밝혔다. 그러면서 "592명이 중환자실에서 집중 치료를 받고 있고, 13만3400명(완치율 79%)이 완치됐다"고 덧붙였다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr