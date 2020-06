용인 어린이집 보육교사 1명 코로나19 추가 양성 판정… 총 5명 확진

[아시아경제 구은모 기자] 경기 광주시는 곤지암읍에서 자가격리 중인 34세 여성이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 6일 밝혔다.

이 여성은 최근 코로나19 환자가 잇따라 발생한 용인시 기흥구 어린이집의 보육교사로 동료 보육교사(수원시 58번 환자)가 지난달 30일 확진된 뒤 자가격리에 들어갔다.

이 어린이집에서는 지난 5일 2세 남아(용인시 78번 환자)가 양성 판정을 받은 데 이어 6일에는 다른 2세 남아(용인시 81번 환자)와 이 남아의 어머니(32·용인시 82번 환자)가 잇따라 확진 판정을 받았다. 이에 따라 이 어린이집과 관련된 확진자는 5명으로 늘어났다.

어린이집 첫 확진자인 수원시 58번 환자는 집단감염이 발생한 수원동부교회 신도다. 또 부천 쿠팡 물류센터 근무자(서울 구로구 38번 환자)와 접촉해 지난달 29일 확진된 50대 여성(수원시 57번 환자)의 딸이기도 하다.

기흥구 어린이집 확진자 5명을 포함해 수원동부교회와 관련된 확진자는 모두 13명(수원시 8명, 용인시 3명, 화성시 1명, 광주시 1명)이 됐다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr