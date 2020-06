[아시아경제 이관주 기자] 6일 서울 중구 경찰기념공원에서 열린 '전사·순직경찰 추념식'에 참석한 민갑룡 경찰청장이 헌화 및 분향을 하고 있다.

