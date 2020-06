"유명 화장품 자회사" 사칭…마스크 사기행각 '덜미'

[아시아경제 이정윤 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 품귀 현상을 보인 마스크와 의료용 방호복을 판매하겠다고 접근해 수억원을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울 영등포경찰서는 유명 화장품업체의 자회사 대표를 사칭한 A씨와 모 방호복 제조업체 실소유주 B씨 등 4명을 사기 혐의로 입건해 수사하고 있다고 6일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 유명 화장품업체 자회사 대표를 사칭해 마스크 수천만장을 유통할 능력이 있는 것처럼 홍보한 뒤, 서울의 한 중소유통업체에게 마스크 35만장을 판매하는 조건으로 5억원을 받았다. 하지만 계약기간내 마스크는 공급되지 않았고, 이에 유통업체가 판매대금 회수를 요구하자 절반인 2억5000만원만 돌려준 혐의다.

A씨는 나머지 절반은 방호복 제조업체 B씨에게 투자했다면서 방호복 생산으로 얻은 수익금으로 피해를 보상해 주겠다고 속여 2억7000만원을 추가로 받아냈다. 하지만 B씨 등은 투자금을 한 푼도 돌려주지 않았고, 피해 유통업체는 이들을 서울 남부지검에 고발했다.

이 사건을 넘겨받은 경찰은 기초 수사를 마치고 조만간 피의자들을 차례로 불러 조사할 예정이다.

