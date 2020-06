[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 6일 오전 4시27분께 경상북도 영천시 채신2공단길에 위치한 부직포 공장에서 불이 났다.

불은 공장 건물 1동 전체와 안에 있던 부직포 원료물질 100톤가량을 태워 9800만원(소방서 추산) 상당 재산 피해를 내고 3시간 만에 완전히 진화됐다. 다행히 인명 피해는 없었다.

경찰과 소방당국은 건물 내부에서 화염이 치솟았다는 공장 직원들의 진술을 토대로 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr