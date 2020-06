◆된다! 유튜브ㆍSNSㆍ콘텐츠 저작권 문제 해결= 유튜버, 디자이너, 마케터 등 콘텐츠 종사자가 알아야 할 저작권법의 핵심 내용을 정리한다. 법률 용어를 부담스러워하는 독자도 쉽게 이해하도록 상담 사례 108개를 질문과 답변 형식으로 풀어서 설명한다. 실제 현장에서 어떤 문제들이 자주 발생하는지, 어떻게 대처해야 하는지 등을 자세히 알 수 있다. 해석과 기준은 학계와 실무에서 가장 일반적인 견해를 따른다. 판단하는 독자에 따라 다르게 해석될 수 있어 국내외 다양한 판례를 함께 소개한다. 저작권 문제가 생겼을 때 객관적 판단 기준으로 활용하기에 충분하다. (오승종 지음/이지스퍼블리싱)

