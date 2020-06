경북도, 영천호국원에서 현충일 추념식 … "포스트 코로나 대비" 다짐

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 6일 국립영천호국원에서 '제65회 현충일 추념식'을 거행, 순국선열과 전몰장병의 숭고한 희생정신을 기렸다.

이날 행사에는 이철우 도지사를 비롯해 황인권 육군제2작전사령관, 장경식 경상북도의회 의장, 임종식 경상북도 교육감, 박건찬 경북경찰청장 등 기관단체장과 배선두 애국지사, 국가유공자 유가족, 참전유공자, 군인 등 300여명이 참석했다.

이철우 도지사는 추념사를 통해 "6.25전쟁 당시 낙동강 방어선 영천지구 전투는 남북이 명운을 걸고 벌였던 역사적인 전투의 현장으로, 전세를 반전시켜 인천상륙작전의 성공을 이끌어낸 구국의 성지였다"면서 강조했다.

이어 "이번 코로나19의 세계적인 확산 속에서도 방역 모범국으로 인정받을 수 있었던 것은 지난날 조국을 위해 자신을 불살랐던 호국영령들의 숭고한 희생이 있었기에 가능했다"고 추모했다.

이 지사는 "포스트 코로나 시대를 대비하기 위해 새롭게 시작한 '다시 뛰자 경북' 운동을 통해 지역의 역량을 하나로 결집하고, 통합신공항·대구경북 행정통합 등 미래 도약과제를 적극 추진해 도민이 행복한 경북을 만드는데 도정을 집중해 나가겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr