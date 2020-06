"#잊지않겠습니다 #현충일"…베란다 대신 SNS에 태극기 게양

[아시아경제 송승윤 기자] 제65회 현충일을 맞은 6일. 페이스북과 인스타그램 등 각종 소셜네트워크서비스(SNS)에는 ‘태극 물결’이 넘쳐났다. 무궁화나 한반도 모양 등 특이한 디자인의 태극기부터 실물 태극기 사진까지 각양각색의 태극기가 SNS 공간을 가득 메웠다. 현충일을 맞아 직접 국기를 게양하는 대신 SNS를 통해 추모의 뜻을 전달하는 이들이다. 이들이 올린 사진 아래에는 '#현충일, #태극기, #잊지않겠습니다' 등 해시태그와 함께 3·1절을 기념하는 짧은 메시지도 들어갔다.

과거 각 가정의 아파트 베란다가 태극기 게양 장소로 널리 이용되던 것과는 달리 이제는 SNS 등 온라인 공간이 ‘국기 게양대’가 됐다. 실제 태극기를 구매해 다는 것보다 훨씬 간편하게 추모와 기념의 뜻을 전달할 수 있기 때문이다.

반대로 직접 국기게양을 하는 모습은 점점 보기 어려워지는 추세다. 기념이나 추모할 만한 일이 있을 때 SNS를 이용하는 것이 익숙한 젊은 층에겐 직접 태극기를 게양하는 것이 오히려 어색하게 느껴지기도 한다. 원룸이나 오피스텔 등에 거주하는 1인 가구의 경우 국기를 게양할 곳이 마땅찮다는 이유도 있다.

이런 세태를 반영하듯 실제로 이날 대부분의 아파트 단지에선 태극기가 실종(?)됐다. 이날 오전 인천 송도국제도시 한 아파트 단지에는 태극기를 직접 내건 가구가 손에 꼽을 정도였다. 거의 3000세대에 이르는 이 단지에는 동마다 태극기를 게양한 가구가 5~6곳에 불과했다. 인근의 다른 아파트 단지도 비슷한 모습이었다.

일부는 이 같은 현상에 우려의 목소리를 내기도 한다. 반면 시대 흐름에 따라 자연스럽게 변화하는 모습으로 받아들이는 이들도 많다. 대학생 김경윤(24·가명)씨는 “국가기념일에 꼭 실제 태극기를 내걸어야 한다는 것은 고정관념”이라면서 “SNS에 게시물을 올리는 것만으로도 추모하는 마음이 충분히 전달된다고 생각한다”고 말했다.

한편 현충일은 국토방위를 위해 희생한 장병들과 순국선열을 기리기 위해 정한 국가기념일이다. 현충일에는 태극기를 조기로 게양해야 한다. 대한민국국기법에 따르면 태극기는 3·1절, 광복절, 한글날 등 국경일을 비롯해 현충일이나 국가장 기간 등 조의를 표하는 날 게양한다. 국경일과 기념일에는 태극기의 깃봉과 깃면 사이를 떼지 않고 국기를 달면 된다. 조기의 경우 깃면의 세로 너비만큼을 아래로 내려서 단다.

