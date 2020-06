[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 제65회 현충일을 맞은 6일 오전 10시 참전유공자 명비와 충혼탑이 자리해 있는 전농동 마을마당을 찾아 순국선열의 숭고한 정신과 희생을 되새기며 묵념했다.

이날 묵념에는 유덕열 동대문구청장을 비롯 지역 보훈단체장 및 회원, 국회의원, 구의원 등 40여 명이 함께했다.

유덕열 동대문구청장은 “나라를 위해 기꺼이 목숨 바친 순국선열 덕분에 우리가 이 땅에 평화롭게 살아가고 있는 것”이라며 “모든 국민이 순국선열들의 애국정신을 되새기며 제65회 현충일을 뜻깊게 보내기 바란다”고 밝혔다.

