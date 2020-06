휘발유 가격 2주 연속 상승…전국 평균 1276.1원

[아시아경제 황윤주 기자] 전국 주유소 휘발유 가격이 2주 연속 상승했다.

6일 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 6월 첫째 주 휘발유 판매 가격은 전주보다 17.5원 상승한 리터당 1276.1원이었다.

전국 최고가 지역인 서울 휘발유 가격은 전주보다 17.1원 오른 1374.3원이었다. 최저가 지역 대구 휘발유 가격은 21.0원 오른 리터당 1241.3원을 기록했다. 상표별로는 최고가 SK 주유소 휘발유가 1286.7원, 최저가 알뜰주유소 휘발유가 1232.7원이었다.

경유 판매 가격도 지난주보다 15.6원 오른 리터당 184.2원을 기록했다.

정유업계에 따르면 국내 기름값은 국제유가 상승을 반영해 당분간 더 오를 것으로 전망된다. 석유공사는 "사우디아라비아와 러시아의 감산 규모 연장 합의 등 영향으로 국제유가가 상승했다"고 설명했다.

