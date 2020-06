통합당 “정부, 北에 굴욕적인 저자세…선열들을 기만하는 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 미래통합당은 6일 “제65회 현충일을 맞이해 조국을 위해 희생하신 순국선열과 호국영령의 영면을 기원하며 유가족께도 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “그 고귀한 뜻을 계승해 대한민국을 바로 세우는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

배준영 미래통합당 대변인은 이날 논평을 통해 “지금 대한민국은 누란지위의 위기에 처해있다”며 “코로나19 충격으로 경제적 손실과 사회적 혼란은 끝이 없고 북한의 도발과 연이은 군사적 행위는 용납할 수 없는 지경에 이르렀다”며 이같이 말했다.

배 대변인은 “정부는 탈북민단체의 자발적인 대북선전을 두고 군사합의 파기를 운운하며 협박하는 북한에게 굴욕적인 저자세로 일관했다”며 “북한이 아닌 국민에게 단호히 대응을 말했고 유례없는 브리핑까지 열어 관련 법률안을 준비하고 있다고까지 했다. 또 공식적인 대한민국 영토인 함박도를 국방부 장관이 앞장서 북한 관할이라고 주장하고 감사원까지 이를 재확인하는 실정”이라고 비판했다.

배 대변인은 “정부는 현충일 추념식에 코로나19 희생자의 유가족은 초청했지만 북한의 무력도발에도 아랑곳없이 목숨 바쳐 나라를 지킨 제1·2연평해전, 천안함 피격, 연평도 포격도발 전사자들의 유가족과 생존자는 초청하지 않았었다”며 “국민들의 질타를 받고서야 행사 하루 전에 유가족과 생존 장병 대표자의 참석이 결정됐지 호국영령마저도 편가르기를 하겠다는 것인지 정부에 묻지 않을 수 없다”고 덧붙였다.

배 대변인은 “조국과 국민을 위해 목숨을 바친 선열들을 기만하는 것이 아니면 무엇인가”라며 “호국영령들이 지키려고 했던 나라, 맞서 싸웠던 적, 그 사실과 의미는 변할 수도 변해서도 안 되는 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr