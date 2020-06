완도라이온스클럽, 해남소방서에 주택용 소방시설 기증

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남소방서는 지난 5일 완도119안전센터에서 완도라이온스클럽과 완도의용소방대 관계자들이 참석한 가운데 화재 취약가구 안전을 위한 주택용 소방시설(소화기, 단독경보형 감지기)기증식을 했다고 6일 밝혔다.

기증식은 완도군의 주택용 기초 소방시설 보급 촉진과 안전환경 조성을 위해 완도라이온스클럽(회장 김주효)으로부터 주택용 소방시설 50세트를 기증받아 진행됐다.

전달받은 주택용 소방시설은 완도군 내 홀몸 어르신 50가구를 선정해 완도119안전센터 직원 및 완도군 의용소방대원들이 보급· 설치할 예정이다.

해남소방서 관계자는 “완도지역의 화재 예방과 안전환경 조성을 위해 지원해준 라이온스클럽과 완도군의용소방대 관계자분들에게 감사드린다”면서 “기증받은 주택용 소방시설은 꼭 필요한 분들에게 전달될 수 있도록 최선을 다하겠으며 군민의 안전을 위한 꾸준한 노력을 통해 보답하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김 현 기자 khyeon0424@hanmail.net