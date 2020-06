[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] NH농협은행 경남본부는 6월 호국보훈의 달을 맞아 참전용사를 기억하고 감사를 전하는 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 한다고 6일 밝혔다.

참여 방법은 NH농협은행 페이스북, 인스타그램에 순국선열에게 감사와 추모의 마음을 담은 댓글을 올리면 되고 응모자 중 200명을 뽑아 모바일 커피 상품권을 선물로 준다.

6월 25일까지 댓글을 받고 7월 중 당첨자를 통보한다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr