BTS 슈가, '베트남 전범자 음성' 사용 루머…빅히트 "사실 무근" 일축

[아시아경제 박희은 인턴기자] 그룹 방탄소년단 슈가의 두 번째 믹스테이프 'D-2'의 수록곡에 베트남 전범자 연설을 사용했다는 의혹이 제기됐다. 이에 빅히트엔터테인먼트는 "사실무근"이라고 입장을 밝혔다.

Tinnhac 등 베트남 매체들은 4일 슈가의 '어떻게 생각해?' 중 짐 존스 음성 뒤에 베트남에서 전범자로 취급받는 응오딘지엠의 음성이 나온다는 의혹을 제기했다.

이들은 '어떻게 생각해'의 삭제된 연설 삽입구에서 '우리', '남부 시민들'을 뜻하는 베트남어가 들리는 듯 하다고 전했다.

해당 단어가 베트남 비방의 근거로 지적된 이유는 현재 베트남에서 전범자, 반동자로 여겨지는 과거 남베트남 세력들이 주로 사용했던 단어라는 점 때문이다.

이에 대해 5일 빅히트엔터테인먼트 측은 "사실 무근"이라고 일축했다.

앞서 슈가의 신곡 '어떻게 생각해?'는 미국 사이비 교주 짐 존스의 육성 연설 샘플을 사용해 논란이 된 바 있다.

당시 빅히트 측은 "내부 프로세스에 따라 내용의 적정성을 확인하는 절차를 진행했으나 부적절한 샘플임을 인지 못하고 곡에 포함하는 오류가 있었다"면서 "상처받으셨거나 불편함을 느끼신 분들께 사과의 말씀을 드린다"고 입장을 밝혔다.

한편 1일(현지 시각) 빌보드 차트 공식 트위터에 따르면 슈가의 'D-2'는 최신 '빌보드 200' 차트에서 11위를 기록했다.

또한, 타이틀곡 '대취타'는 '핫 100' 차트에서 76위를 차지하는 기록을 세운 바 있다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr