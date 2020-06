김한종 전남도의원, 사회복지서비스 품질관리 조례 대표 발의

사회복지서비스 품질 관리제 도입 근거마련 도민 이용 만족도 향상 도모

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도의회는 김한종 의원이 대표 발의한 ‘전라남도 사회복지서비스 품질관리 조례안’이 5일 상임위를 통과했다고 밝혔다.

이번 조례는 도내 사회복지 사업을 수행하는 사회복지시설, 법인·단체 및 기관, 사회서비스 제공자의 사회복지서비스에 대한 체계적인 품질관리를 통해 도민들의 이용 만족도를 향상하기 위해 발의했다.

조례 주요 내용은 서비스 내용과 질을 측정·평가하는 사회복지서비스 품질 관리제를 도입하고 품질관리 컨설팅 및 사후관리, 종사자 전문성 향상 등의 품질 개선을 위한 사업 지원근거를 마련해 실제 서비스 질이 향상되도록 했다.

김한종 의원은 “이번 조례 제정으로 도내 사회복지시설 등의 서비스 품질관리를 위한 통합적인 제도가 구축될 것으로 기대된다”며 “지속적인 공공성 강화와 품질 향상을 도모해 도민들의 복지증진을 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr