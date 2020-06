속보[아시아경제 김수완 기자] 노원구청은 5일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 34~36번 확진자가 발생했다고 밝혔다.

노원구청에 따르면 34번 확진자는 23일 리치웨이 교육 시 타구 확진자와의 접촉으로 감염된 것으로 보이며, 35번 확진자는 남편 34번 확진자와의 접촉으로 감염된 것으로 추정했다. 36번 확진자의 감염 경로는 확인 중이라고 밝혔다.

