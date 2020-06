중랑구, 서울 평생교육 컨설팅 지원 사업 선정

서울시평생교육진흥원 주관 2020년 '서울 평생교육 컨설팅 지원 사업' 선정...본격적인 평생학습도시 중랑으로 도약 위한 디딤돌 될 듯

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 서울시평생교육진흥원이 주관하는 2020년 ‘서울 평생교육 컨설팅 지원사업’에 선정됐다.

재단법인 서울특별시평생교육진흥원이 평생교육 사업 추진 역량강화를 위해 진행된 이번 공모 사업은 25개 자치구를 대상으로 진행됐다.

평가기준은 ▲컨설팅 목적 ▲컨설팅 추진방법 ▲컨설팅 결과 활용 등 세가지 항목으로 1차 서면, 2차 대면평가 순으로 진행, 중랑구는 각 기준별 우수한 성적을 거둬 선정의 영예를 안았다.

이번 공모사업 선정으로 중랑구는 약 1000만원의 사업비를 지원받는다.

뿐만 아니라 6월부터 오는 11월까지 평생학습 전문가들로부터 ▲중랑구 내 학습자원 전수조사 ▲평생교육 유관기관 요구조사 및 특성화 분석 ▲학습공급자와 수요자의 1:1 매핑 방법 모색 등 학습자원 네트워크 재구축을 위한 체계적이고 전문적인 컨설팅도 제공받는다.

류경기 중랑구청장은 “이번 공모 사업 선정은 유관기관과의 네트워크를 공고히 하고 전문가의 컨설팅 등 민관이 서로 힘을 합쳐 거둔 쾌거”라며 “이번 컨설팅 지원 사업 선정으로 중랑구 평생교육이 더욱 발전 할 것”이라고 밝혔다.

중랑구는 지난해 평생학습도시 선정 이후 서울시 주관 2020년 한걸음에 닿는 동네배움터 운영 공모 사업에도 2년연속 선정되는 등 평생학습 분야에서 다양한 성과를 거두고 있다.

