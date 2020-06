장수읍 주민자치위원회, 개학기 스쿨존 교통안전캠페인 실시

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 장수군 장수읍 주민자치위원회(위원장 김종운)는 5일 장수로타리에서 주민자치위원, 공무원 등 20여명이 참석한 가운데 개학을 맞아 교통안전 캠페인을 실시했다.

이번 캠페인에서는 학교 앞 어린이 교통사고 예방을 위해 어린이보호구역에서 서행 운전하기, 불법주정차 금지, 어린이 통학버스 앞지르기 금지, 차량 신호 및 정지선 지키기 등을 홍보하고, 등굣길 어린이에게는 안전하게 횡단보도를 건널 수 있도록 기본 현장교육도 실시했다. 또한, 올해 3월부터 본격 시행된 민식이법에 대한 홍보도 병행했다.

김종운 위원장은“선진 교통질서 정착을 위해서는 보행자와 운전자의 교통법규 준수에 대한 인식 개선이 중요하다”며 “어린이와 학부모가 안심할 수 있는 통학환경 조성을 위해 교통안전 캠페인을 지속적으로 전개하겠다”고 말했다.

최대현 장수읍장은 “앞으로 교통안전 교육 및 홍보 활동을 적극적으로 실시해 장수읍 관내에서는 어린이 교통사고가 단 한 건도 발생하지 않게끔 최선을 다하겠다”고 말했다

호남취재본부 고달영 기자 gdy4832@asiae.co.kr