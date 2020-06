서부여성발전센터, 빅데이터를 활용한 마케터 양성과정 교육생 모집

서울시 거주 여성 대상 무료 직업훈련

오는 6월부터 서부여성발전센터에서 진행

서울특별시 서부여성발전센터는 빅데이터를 수집, 관리해 줄 전문 인력을 양성하기 위해 ‘빅데이터를 활용한 마케터 양성과정’을 6월부터 운영한다고 밝혔다.

빅데이터를 활용한 마케터 양성과정은 모바일과 인터넷 발전으로 데이터 활용의 중요성에 대한 인식이 높아짐에 따라 데이터 수집, 데이터 처리 및 분석 등 빅데이터를 이용해 마케팅에 활용할 수 있는 전문 인력을 양성하는 과정이다.

서부여성발전센터는 기업과 공공기관 등 산업 전반에 걸쳐 수집한 데이터를 분석하여 패턴이나 규칙을 찾고 이를 마케팅과 서비스에 활용 가능한 전문 데이터 인력에 대한 필요성이 커짐에 따라 해당 교육과정을 마련했다.

교육과정은 빅데이터 개요 및 데이터 수집, 데이터 처리 및 분석, 실무프로젝트, ADsP자격증 대비교육 등 실무에서 필요로 하는 직업전문교육과 현장견학, 멘토링, 빅데이터 사업계획서 발표 및 취업캠프 등 취업·직무소양 교육으로 진행된다.

서울호서직업전문학교와 연계해 현직 교수진이 빅데이터 분석 및 실무 프로그램 등을 직접 강의한다. 교육과정 수료 후에는 빅데이터 마케터로 취업 알선 및 사후관리를 적극적으로 지원할 계획이다.

교육대상은 현재 미취업 상태인 서울시 거주 18세 이상 여성이며, 수강료는 10만원으로 수료 및 취업 시 각각 환급받을 수 있다.

교육 기간은 2020년 6월 29일부터 9월 14일까지로 오는 11일 강좌설명회를 개최하여 참여자들에게 사업에 대한 취지와 목적, 교육구성 전반에 대한 내용을 명확하게 안내할 예정이다.

강좌설명회 및 교육신청은 서부여성발전센터(신월1동 소재)를 통해 방문 및 인터넷으로 접수할 수 있으며 교육과정에 대한 자세한 문의는 서부여성발전센터로 하면 된다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr