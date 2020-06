관리를 한 번에 해결 및 시간 비용 단축, 토탈뷰티샵 ‘팩하우스 플러스’ 론칭

- 스킨케어, 네일아트, 왁싱, 속눈썹 관리를 한 번에 해결

- 시간 비용을 줄임으로써 고객들의 만족도 상승효과 기대

㈜팩하우스(대표 유형진)는 누구나 한 장소에서 원스톱으로 케어를 받을 수 있는 토탈 뷰티샵 브랜드 ‘팩하우스 플러스’를 오는 30일 공식 론칭한다고 밝혔다.

팩하우스 플러스는 분당 정자점에 1호점을 오픈을 앞두고 있으며, 기존 피부관리 외 눈썹, 네일아트, 왁싱을 한 공간 안에서 해결하고 불필요한 이동시간을 단축시켜 고객들의 전체적인 뷰티를 각 분야의 전문가들이 플래닝해 맞춤케어를 할 수 있다는 것이 가장 큰 장점이다.

이로 인해 시간을 한정적으로 사용할 수 있는 주부들이나 직장인들도 편안하게 방문할 수 있고 다양한 연령층과 편의시설이 갖춰진 곳으로서 기존 스킨케어샵 보다 넓은 고객층을 수요하여 브랜드의 입지 상승효과가 나타날 것이라 기대된다.

㈜팩하우스 유형진 대표는 “지난 1년 동안, 팩하우스를 운영하며 고객들에 대한 반응과 피드백을 받으며 데이터를 분석한 결과, 더욱 다양한 선택폭의 서비스를 원하는 고객들이 많다는 것을 알았다. 팩하우스 플러스는 그러한 결과물 중 하나인데, 정자점 오픈 이후에는 위례점도 정자점과 같은 변화를 추진 중이다. 기존 팩하우스의 최대 장점은 합리적인 프로그램 비용이었는데, 팩하우스 플러스 또한 경제적 이윤보단 고객 만족도를 우선시한 비용을 책정했다. 팩하우스 플러스가 고객들의 갈증을 해소해주는 좋은 뷰티샵이 될 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠으니 많은 이용 부탁 드린다.” 라고 말했다.

팩하우스 플러스는 분당 정자에 있는 1호점을 오픈을 시작으로, 위례신도시외 다양한 지역 오픈 및 가맹점 모집을 진행할 계획이다. 더욱더 자세한 정보는 ㈜팩하우스 공식 홈페이지, 페이스북, 인스타그램, 카카오 채널 등을 통해 확인할 수 있다.

