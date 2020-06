끝까지 공부하는 힘을 키워주는 에듀윌 공인중개사 ‘합격생활’

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)이 선보인 개인별 맞춤 합격생활 ‘독한 에듀윌 3.0 합격생활’은 공인중개사 수험생들이 중도에 포기하지 않고 끝까지 공부하는 힘을 키워줘 보다 빠르게 합격할 수 있도록 지원하는 에듀윌 전용 프로그램이다.

에듀윌은 온라인 학습관리 시스템 ‘독한 에듀윌 1.0’을 시작으로 합격자와 경쟁 시스템을 도입한 ‘독한 에듀윌 2.0’에 이어, 문제풀이 전용 서비스인 ‘문풀훈련소 2.5’를 런칭한 바 있다.

‘독한 에듀윌 3.0 합격생활’에서 본인의 학습 패턴을 체크하면, 개인 맞춤의 합격계획표를 설정해준다. 주별 계획을 확인한 뒤 이를 달성하면 되고, 주간리포트를 통해 학습 현황도 점검할 수 있다.

수험생이라면 누구나 풀어야 할 필수문제로 1:1 맞춤 문제풀이 훈련을 할 수 있다. 계획 성취율에 따라 독한 조교가 피드백을 제공해 공부를 지속할 수 있도록 독려한다. 마지막으로, 실제 공인중개사 합격생의 슬럼프 극복방법이나 시간활용법 등 실질적인 고민에 대해서도 상담해준다.

공인중개사 독한 에듀윌 3.0 합격생활에 대한 자세한 내용은 에듀윌 홈페이지를 통해서 확인해볼 수 있다.

