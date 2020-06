애니박스-애니원 파워레인저 신작 <파워레인저 루팡포스 VS 패트롤포스> 6월 20일 첫 방송!

애니메이션 전문 채널 애니박스, 애니원(대표 곽영빈)에서 파워레인저 시리즈 신작 <파워레인저 루팡포스 VS 패트롤포스>를 국내 런칭하고, 오는 6월 20일 토요일 첫 방송을 시작한다.

이번 파워레인저 시리즈 신작에서는 루팡포스와 패트롤포스, 두 진영의 파워레인저가 라이벌 관계 속 치열한 대결을 펼친다. 범죄조직 갱글러가 훔쳐간 아르센 루팡의 보물 '루팡컬렉션'을 되찾기 위한 3명의 루팡포스와 세계의 평화를 위해 루팡포스와 갱글러를 잡으려는 3명의 패트롤포스가 쫓고 쫓기는 추격전과 화려한 액션을 통해 시청자에게 흥미진진한 스토리를 선보일 예정이다.

파워레인저 신작을 기다리는 많은 팬들을 위해 6월 18일 목요일 오후 애니박스, 애니원 공식 유튜브 채널을 통해 <파워레인저 루팡포스 VS 패트롤포스> 1화를 선공개한다. 이와 관련해 애니박스-애니원 관계자는 "자체 설문조사에서 시청자들이 가장 보고 싶은 파워레인저 시리즈 중 하나로 꼽은 루팡포스 VS 패트롤포스를 선보일 수 있어 기쁘다면서도, 기대만큼 더 좋은 퀄리티로 프로그램 제작에 힘쓰겠다."고 밝혔다.

한편, <파워레인저 루팡포스 VS 패트롤포스>는 애니박스에서 TV 최초로 6월 20일 토요일 아침 8시 첫 방송하며, 매주 토요일 아침 8시에 만나볼 수 있다. 애니원에서는 6월 20일 토요일 오후 1시 첫 방송하며, 매주 토-일 오후 1시에 본방송 할 예정이다.

'애니박스'는 케이블TV, 스카이라이프(Ch. 151), IPTV(B tv Ch. 179, Olleh Ch. 993, U+tv Ch. 227)에서 시청할 수 있으며, '애니원'은 스카이라이프(Ch. 145)와 IPTV(B tv Ch. 174, Olleh Ch. 994, U+tv Ch. 225)에서 시청할 수 있다. 이 외 자세한 방송 시간 및 프로그램에 관한 자세한 정보는 애니원, 애니박스 홈페이지와 애니원, 애니박스 페이스북, 트위터를 통해 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr