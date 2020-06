종합환경위생기업 세스코(대표이사 전찬혁)가 국립민속박물관을 대상으로 바이러스 살균작업을 실시한다.

금번 작업 대상은 박물관 본원, 어린이박물관, 교육장, 직원 사무실 등 국립민속박물관 건물 전체로, 지난 4월부터 시작하여 월 1회 진행되고 있다.

세스코(대표이사 전찬혁)의 바이러스 전문 살균 작업은 숙련된 방역 전문가들에 의해 진행되며, 전문살균약제를 사용하여 공기중 미세분사 및 표면소독등의 과학적인 방법을 활용하여 진행된다.

더불어 세스코(대표이사 전찬혁)는 전국 주요 고객사 및 공공기관, 다중이용시설을 대상으로 감염병 사전 예방 및 확산방지를 위해 여러 바이러스 제어 솔루션을 제공중이라고 전했다.

